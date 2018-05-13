Бековский кленовый сироп может составить конкуренцию мировым производителям

Губернатор Иван Белозерцев встретился с директором компании «Пензенские кленоварни» в Бековском районе. Сергей Анашин рассказал о работе первого в стране производства кленового сиропа.

«Это уникальный не только для Пензенской области, но и для всей России проект. Кленоварня не просто позволила создать рабочие места в селе, это новый бренд, который будет способствовать позиционированию региона на уровне страны. Мы будем поддерживать реализацию этого проекта», — сказал Иван Белозерцев.

Старт проекта состоялся зимой 2018 года. В лесу для сбора кленового сока по канадской технологии, абсолютно безопасной для зеленых насаждений, была создана система трубопроводов и база, где с помощью обратного осмоса производится сгущение полученной от 13, 5 тысяч деревьев жидкости путем отделения молекул воды. Затем на специальном современном оборудовании происходит выпаривание концентрата, сообщили в пресс-центре облправительства.

Примечательно, что высококачественный кленовый сироп получается лишь при использовании дровяной печи.

За сезон компания «Пензенские кленоварни» получила пять тонн готового продукта, который получил высокую оценку экспертов и покупателей.

«Мы провели ряд презентаций в Москве для потенциальных потребителей сиропа, он очень всем понравился. Уже сейчас в нем есть заинтересованность крупных фирм, работающих в сфере общественного питания, в частности, большой сети кофеен», — рассказал директор компании Александр Анашин.

По его словам, в стране ежегодно потребляют 60 тонн кленового сиропа, в основном, его производство — Канада и Франция. Бековский же сироп, по оценке специалистов, нисколько не уступает в качестве, к тому же его цена будет на порядок ниже.

В настоящее время идет сертификация кленового сиропа, произведенного в Бековском районе. Инвестор планирует расширение проекта и увеличение площадей используемых в производстве деревьев как минимум в два раза.

На данный момент общий объем инвестиций в проект достиг 25 миллионов рублей.