Скончался экс-начальник управления здравоохранения Пензы Дмитрий Коцарь

«Сегодня ушел из жизни Дмитрий Коцарь, замечательный человек, отдававший всего себя долгие годы пензенскому здравоохранению. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, всем, кто был знаком с Дмитрием», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter 13 мая.

Дмитрий Коцарь был руководителем управления здравоохранения города, покинул пост в сентябре 2013 года. Затем стал главным врачом пензенского детского санатория «Солнышко».