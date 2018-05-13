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Скончался экс-начальник управления здравоохранения Пензы Дмитрий Коцарь

13 мая в 13:34 834 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования по поводу смерти Дмитрия Коцаря.

«Сегодня ушел из жизни Дмитрий Коцарь, замечательный человек, отдававший всего себя долгие годы пензенскому здравоохранению. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, всем, кто был знаком с Дмитрием», — написал глава региона в своем микроблоге в Twitter 13 мая.

Дмитрий Коцарь был руководителем управления здравоохранения города, покинул пост в сентябре 2013 года. Затем стал главным врачом пензенского детского санатория «Солнышко».

Фотография: скриншот - https://rutube.ru/video/42d1abfa12a580df677b65b2ef053374/

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