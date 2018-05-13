В Пензе готовятся приступить к реконструкции верхней зоны набережной

13 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел набережную реки Суры, на которой ведутся работы по реконструкции.

В ходе встречи представителей администрации и мэра с ответственными лицами прошло обсуждение дальнейшего развития набережной. Следующим этапом реконструкции должно стать обустройство верхней прогулочной зоны и освещения, создание площадок для отдыха, озеленение, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, Виктор Кувайцев нацелил коллег на то, чтобы ускорить получение заключения государственной экспертизы на реализацию следующей очереди капитального ремонта. Кроме того, мэр распорядился качественнее отмыть гранитное покрытие в области стыков от грязи, образовавшейся после подтопления во время паводка.

В настоящее время на объекте выполнены работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны. Дополнительно осуществляется устройство лестничных сходов с южной стороны набережной и засыпка плодородным грунтом бетонных георешеток.