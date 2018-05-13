Сможет ли Россия выйти в плей-офф на ЧМ по хоккею? Прогноз от чемпиона
9 Мая в Пензе. Спецпроект в стиле «Старый альбом»
Неудивительно, что Самойлова не прошла в финал «Евровидения» — А. Ренуар
Маленькие игрушки больших мальчиков. Пензу захлестнула мода на беспилотники
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе каждые выходные музыканты будут играть на улицах города
В Пензе готовят спектакль об исследователе Аляски Лаврентии Загоскине
В Губернаторском доме Пензы презентовали труды краеведов и историков
В Пензе со сцены ПГУ прозвучали французские хиты
В пензенском худучилище открылась выставка, посвященная педагогам
В Пензе наградили отличившихся медсестер
Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах
Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
В Пензе определили 12 претендентов на звание «Воспитатель года России»
Пензенских школьников пригласили на экскурсию в управление МВД

Читателей «Пенза-Пресс» обучат азам битбокса (видео)

13 мая в 14:38 270 просмотров
«Пенза-Пресс» провело очередной мастер-класс для своих читателей. На этот раз посетители сайта смогут научиться читать битбокс. Оказывается, освоить этот музыкальный жанр может каждый, главное, как всегда, — желание.

" data-title="Читателей «Пенза-Пресс» обучат азам битбокса — Пенза-пресс, рунет за день">

Информационное агентство «Пенза-Пресс» провело очередной мастер-класс для своих читателей. На этот раз посетители сайта смогут научиться читать битбокс. Оказывается, освоить этот музыкальный жанр может каждый, главное, как всегда, — желание.

Никаких музыкальных, ударных инструментов. Все ритмические и мелодичные партии создаются человеческим голосом. Одному из самых динамично развивающихся направлений музыки — битбоксу, решили посвятить мастер-класс корреспонденты информагенства «Пенза-Пресс».

«Почему мы заинтересовались этой темой? Потому что к нам пришел прекрасный коллега Андрей, который занимается битбоксом. И оказалось, что это интересное музыкальное направление. Определенно оно заслуживает внимания и в последнее время набирает популярность в Пензе, в России и в целом мире, поэтому мы решили рассказать читателям, что это такое», — рассказала корреспондент информагентства Анна Балашова.

В роли музыкального эксперта выступил сотрудник «Пенза-Пресс» Андрей Жоао. Молодой человек занимается битбокосом на протяжении девяти лет. Этим видом искусства он увлекся после того, как его друг показал обучающее видео, посвященное данному музыкальному жанру. После этого, Андрея что называется «затянуло». В ходе мастер-класса он показал посетителям портала азы, сообщает телеканал «Экспресс».

Битбоксу может научиться каждый. Главное — не забывать почаще практиковаться. Только постоянные тренировки помогут подчинить своей власти мир звуков и развить вокальные способности. Мастер класс по битбоксу — скоро на портале «Пенза-Пресс». Не пропустите!


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...