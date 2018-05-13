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В Пензе каждые выходные музыканты будут играть на улицах города

13 мая в 16:42 228 просмотров
«Музыка — улицам города» (0+). По пятницам и субботам молодые артисты, опытные музыкальные коллективы, призеры российских и международных конкурсов будут выступать перед жителями и гостями города.

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15 мая в Пензе стартует фестиваль «Музыка — улицам города» (0+). По пятницам и субботам молодые артисты, опытные музыкальные коллективы, призеры российских и международных конкурсов будут выступать перед жителями и гостями города.

Услышать всеми любимые песни в живом исполнении можно на двух главных площадках: в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской и в Пионерском сквере на проспекте Победы. По традиции, помимо музыкантов, в фестивале принимают участие художники и фотографы. Тематические выставки будут работать по всему городу. Фестиваль продлится до середины сентября, сообщает телеканал «Экспресс».

«Наши таланты, и юные, и профессиональный коллективы, выйдут на улицы, пойдут в торговые центры, чтобы порадовать вас, удивить силой своего таланта, рассказать, что Пенза — самый талантливый край», — сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Еще один музыкальный фестиваль (0+) стартует 18 мая. В этом году «Джаз Май» привезет в Пензу музыкантов из Москвы, Самары, Саратова и Саранска. На этот раз хедлайнеры выступят в стенах областной филармонии. Пензенцы услышат ансамбль Алексея Айги, оркестр Игоря Бутмана, московского пианиста Дмитрия Илугдина, американского джазового исполнителя ДжейДи Уолтера и других талантливых артистов. Организаторы обещают самую насыщенную программу за все время существования фестиваля. Цены на билеты фиксированные — 600 рублей за любое место в партере и бельэтаже филармонии, посещение открытых площадок — бесплатное.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-2276181/

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