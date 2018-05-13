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На каких улицах в Пензе делают ямочный ремонт дорог в воскресенье

13 мая в 15:16 270 просмотров

13 мая в ходе объезда городских территорий глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход текущих работ по благоустройству областного центра и ремонту дорожных объектов.

В городе полным ходом ведутся мероприятия по покосу травы, очистке дорог от пыли, осуществляется ремонт, как ямочный, так и в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ямочный ремонт проводят на улицах Ленинградская, Гоголя, Карпинского, Рябова, Пушанина. В рамках приоритетного проекта — на улицах Ульяновская, Минская, Одесская, Строителей, Лядова, Совхозная, Нейтральная, Клары Цеткин, Автономная, Кустанайская, Транспортная, Б. Радищевская, Плеханова, Захарова, Революционная, 1-й Виражный проезд, Кривозерье, Березовский переулок, Гоголя, Тамбовская, Суворова-Урицкого, Луначарского, Кузнечный порядок, Каракозова, на дороге на с/х Панкратовский.

На улице Советской прошла подготовка к восстановлению тротуара со стороны Спасского кафедрального собора. Произведен демонтаж бордюрного камня, завезена плитка для мощения прогулочной зоны. Новый тротуар появится и на улице Пушкина на отрезке от улицы Володарского до Московской в районе дома № 63, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По итогам объезда Виктор Кувайцев дал поручение МУП «Пензадормост» активизировать работу санитарного патруля в части вывоза мусора. Кроме того, он поручил усилить поливомоечные работы на дорогах в ночное время суток. Как сообщил директор предприятия Юрий Парастаев, сегодня для этих целей планируется задействовать порядка 20 единиц техники.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_rabot_po_blagoustroystvu_i_remontu_dorog/

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