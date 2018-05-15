ДжейДи Уолтер: Цель музыканта — привлечь людей, а не отпугнуть
Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному
Рецензия на фильм «Тихое место»
Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев приглашают надуть самый большой в мире мяч
В Пензе в сквере на ул. Дружбы оборудуют спортплощадку
Максима Иванкина назначили директором департамента ЖКХ Пензы
В Пензе не восстановили асфальт, изуродованный во время уборки снега
В продаваемом в Пензе твороге «Вкусный день» нашли нарушения
Белозерцев предложил чиновникам выходить на ежемесячные субботники
Пензенцы смогут выиграть ценные призы от «МегаФона»
Жители Арбеково боятся остаться без воды и света из-за долгов «управляйки»
Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Международным днем семьи
«Контроль качества» покажет систему видеонаблюдения Спутника

Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем семьи

15 мая в 12:02 364 просмотра

Глава Пензы Валерий Савельев 15 мая поздравил горожан с Международным днем семьи.

«Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

Семья — это основа нашей жизни и начало всех начал. Семья — это мама и папа, дети, бабушки и дедушки — близкие люди, которые рядом с нами всю нашу жизни. Именно в семье ребенок формируется, как разносторонняя и гармоничная личность, именно в семье мы получаем первые уроки доброты, справедливости, нравственности, любви к окружающим и своей Родине. Семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной, и только в семье он ощущает себя по-настоящему защищенным и счастливым.

Я выражаю глубокую признательность многодетным семьям, родителям, воспитывающим приемных детей, и семейным парам с многолетним супружеским стажем за щедрость души, родительский труд, терпение, заботу и бережное сохранение семейных традиций!

Искренне желаю всем семьям Пензы, а также тем, кто готовится соединить себя узами брака, счастья и благополучия, взаимопонимания и уважения, добра и удачи во всех благих делах! Пусть в ваших домах звучит детский смех, и всегда царят мир, любовь и согласие!» — говорится в поздравлении.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Гордумы

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...