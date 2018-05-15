Валерий Савельев поздравил пензенцев с Днем семьи

«Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне.

Семья — это основа нашей жизни и начало всех начал. Семья — это мама и папа, дети, бабушки и дедушки — близкие люди, которые рядом с нами всю нашу жизни. Именно в семье ребенок формируется, как разносторонняя и гармоничная личность, именно в семье мы получаем первые уроки доброты, справедливости, нравственности, любви к окружающим и своей Родине. Семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной, и только в семье он ощущает себя по-настоящему защищенным и счастливым.

Я выражаю глубокую признательность многодетным семьям, родителям, воспитывающим приемных детей, и семейным парам с многолетним супружеским стажем за щедрость души, родительский труд, терпение, заботу и бережное сохранение семейных традиций!

Искренне желаю всем семьям Пензы, а также тем, кто готовится соединить себя узами брака, счастья и благополучия, взаимопонимания и уважения, добра и удачи во всех благих делах! Пусть в ваших домах звучит детский смех, и всегда царят мир, любовь и согласие!» — говорится в поздравлении.