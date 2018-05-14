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Пензенские чиновники проверят ремонт в «Строителе» и «Юности»

14 мая в 14:50 416 просмотров

14 мая на комиссии Пензенской городской Думы обсудили приведение в порядок двух лагерей — «Строитель» и «Юность». На эти цели предусмотрено более 7 млн рублей.

«В 2018 году будут действовать два муниципальных загородных оздоровительных лагеря: «Строитель» и «Юность». Ремонт там планируют завершить к 25 мая, на его проведение и монтаж оборудования предусмотрено 7 199 800 тысяч рублей, из них 3 200 00 рублей — на «Строитель», 1 999 800 — на «Юность, по миллиону каждому лагерю выделят на оборудование», — сообщил депутатам начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Сделали уже немало: в «Строителе» отремонтировали пищеблок, спальный корпус, летнюю душевую.

Особое внимание в лагерях уделено обеспечению безопасности детей. В «Строителе» установлена система оповещения и 23 наружные камеры, в «Юности» — 29 камер. Также предусмотрено круглосуточное дежурство. В мае заключат договора с частными охранными организациями, ночью будут дежурить патрули из числа работников лагеря.

На следующий год работа по ремонту будет продолжена, заверил Юрий Голодяев. В этом году депутаты проверят, как он проведен, после 25 мая.


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