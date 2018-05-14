В Пензенской области на Троицу пройдет яркий фестиваль «ДаншиноFest 2018»

В Пензенской области в селе Даншино Белинского района 27 мая, в день Святой Троицы, с 12.00 до 22.00 часов пройдет Первый межрегиональный историко-культурный фестиваль «ДаншиноFEST» (16+).

По данным организаторов, для гостей выступят пензенские коллективы и артисты из других регионов: Пензенский русский народный хор им. Октября Гришина, ансамбль «Воронежские девчата», солисты Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», артисты из Республики Мордовия, ансамбль «Поместье» и другие.

На фестивале будет работать «Улица мастеров», где можно посмотреть изделия ручной работы и купить их, принять участие в мастер-классах. Зрители увидят показ народных мордовских костюмов из республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей.

В рамках праздника будет дегустация традиционных блюд мордовской, европейской, русской кухни.

Своим искусством гостей фестиваля порадуют известные в России профессиональные исторические реконструкторы студии сценического фехтования «Бранд», которые покажут бой на мечах. Гости фестиваля смогут узнать о вооружении средневекового витязя и технике боя, сфотографироваться с реконструкторами, примерить средневековые доспехи и оружие. Под руководством мастеров из студии «Бранд» желающие померятся силой в поединках на мечах.

Будет работать лучно-арбалетный тир, где под руководством инструкторов можно поупражняться в меткости стрельбы из древнего оружия. Свое искусство рукопашного боя покажут члены Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Союз засечного боя Пензенской области».

Для любителей фото организована фотозона «Деревенский уголок». Все жалеющие смогут сделать тут снимки. Рядом будет работать фотовыставка «Перекресток культур», на которой представлены работы пензенских фотографов.

Центральным элементом праздника станут уникальные мордовские национальные кулачные бои.

Гостей ждет также большой «Хоровод единства», объединяющий гостей и участников фестиваля, а затем кульминация праздника — праздничный салют.

На площадке фестиваля проведена санитарная обработка от клещей и комаров, имеется медицинский пункт, будут дежурить полиция, пожарные, «скорая». Для автобусов и легковых автомобилей организованы парковки.