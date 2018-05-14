В Пензе дети-инвалиды могут выбрать любую школу

Начальник городского управления образования Юрий Голодяев в ходе постоянной комиссии Гордумы 14 мая напомнил депутатам, что дети с ограниченными возможностями могут выбрать любую школу для обучения.

Это возможно с 1 сентября 2016 года.

«В пензенских школах в этом году обучаются 1088 детей с ограниченными возможностями, в том числе — 696 инвалидов. Мы обращаемся к родителям таких детей и говорим им, что если они ходят учиться в обычном классе, то нужно заранее проводить работу. Сейчас мы работаем с группой родителей детей-аутистов, они решили обучаться в лицее № 2», — сообщил Юрий Голодяев.

На забывают в Пензе и про подготовку педагогов, на базе школ № 27, 51 и 9 для них проходят стажировочные занятия. Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования создана в школах № 2,27,30,51. Развивать ее планируется и в других школах.