На установку новой площадки в Олимпийском парке необходимо 9 млн руб

Пензенские депутаты возмутились тем, что в Олимпийском парке не решается вопрос с восстановлением бесплатной площадки для детей.

«Территория парка угрюмая, невеселая. Раньше туда приезжали со всего города, сейчас ситуация не такая. Будут ли новые аттракционы на месте демонтированных?» — спросил депутат Михаил Шленчик на комиссии Гордумы 14 мая.

Руководитель городского управления культуры Вера Фейгина ответила, что этот вопрос прорабатывается.

«Есть уже два предложения от заинтересованных лиц по установке площадок. Сейчас ужесточились требования к ним, поэтому старую пришлось убрать. Планируем, что какая-то территория будет бесплатная, а какая-то — в районе 50 рублей», — сообщила она.

Депутаты отметили, что 50 рублей — это дорого для Заводского района, «там люди небогатые живут». Тем более, что раньше там была бесплатная площадка.

По оценке директора Олимпийского парка Сергея Арбекова, новый аттракцион будет стоить порядка 9 миллионов рублей.

«Если депутаты примут решение поставить площадку за счет средств бюджета, мы будем только рады», — отметила Вера Фейгина.

Михаил Шленчик предложил привлечь к этой работе местные организации.

«Готовьте предложения по площадке. Мы их будем рассматривать, думаю, и остальные депутаты нас поддержат», — заключил он.

Напомним, раньше в парке был комплекс «Каравелла», его десять лет назад городу подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Однако срок эксплуатации этой площадки истек, ее демонтировали.