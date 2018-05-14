Правильное питание может защитить женщин от возрастной потери слуха

Ученые подвели итоги исследования, которое они проводили на протяжении 22 лет. В нем приняли участие женщины от 27 до 44 лет. Они раз в четыре года заполняли анкеты питания.

Выяснилось, что у тех женщин, которые правильно питались, на 30% снизилась вероятность потери слуха с возрастом. Причем для достижения этого эффекта не было необходимости придерживаться строго какой-либо одной диеты. Само по себе здоровое питание снижало вероятность потери слуха, укрепляя общее здоровье по многим другим компонентам.