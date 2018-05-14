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Эксперты проверили качество пензенских батонов. Результаты

14 мая в 16:25 344 просмотра
, проведенный экспертами Роскачества. В исследовании участвовала продукция, приобретенная в магазинах различных российских городов.

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Пензенская продукция вошла в мониторинг безопасности нарезных батонов, проведенный экспертами Роскачества. В исследовании участвовала продукция, приобретенная в магазинах различных российских городов.

В Пензенской области для исследования купили нарезные батоны компании «Лимак», хлебозаводов № 2 и № 4.

Батон нарезной «Лимак» в упаковке вошел в категорию «Качественный товар». Это означает, что образец безопасен и соответствует «всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке».

Среди достоинств отмечено, что батон безопасен, не содержит консервантов, имеет хороший мякиш и органолептические показатели. Недостатки: мало жира, сорт муки ниже заявленного в маркировке.

«Батон имеет продолговато-овальную форму, его поверхность не подгорелая, без повреждений. Он светло-желтого цвета. Кстати, о цвете: при производстве данного хлеба не использовались красители», — отмечается в результатах исследования.

«Батон нарезной в упаковке «Пензенский хлебозавод № 2» также отнесен к категории «Качественный товар». Плюсы и минусы — такие же, как и в описанной выше продукции.

«По результатам лабораторных испытаний, данный товар подтвердил свое соответствие всем требованиям законодательства и признан качественным и безопасным. В нем не было обнаружено пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов, а также бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка. Кроме того, в нем не зафиксировано наличие плесени (в частности, у хлеба нет картофельной болезни)», — говорится в результатах исследования.

Батон нарезной в упаковке «Пензенский хлебозавод № 4» — тоже в категории «Качественный товар». Достоинства и недостатки — те же. Продукт безопасен.

«В хлебе не было зафиксировано наличие консервантов (в числе которых — соли бензойной, сорбиновой и пропионовой кислот), а также некоторых улучшителей муки (например, фосфатов, броматов и семикарбазида). Производитель использовал при изготовлении хлеба муку более низкого сорта, чем заявлено в маркировке: на это указывает с большой долей вероятности показатель зольности», — отмечается в исследовании.

В группу «Товар с нарушениями» вошли 25 нарезных батонов различных российских компаний. Знак качества получили 13 товаров, продукцией повышенного качества признали 43 нарезных батона.


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