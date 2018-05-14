Фрилансерам рассказали, как им получить пенсию

Об этом пишет 35media.ru. Чаще всего, работодатели не платят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за своих внештатных специалистов. Поэтому фрилансерам надо позаботиться об этом самим. Может получиться так, что к моменту достижения определенного возраста права на пенсию у них не будет, так как попросту не хватит стажа.

«Чтобы выйти на пенсию в положенное время, фрилансерам нужно самостоятельно перечислять за себя взносы на будущую пенсию. Для этого они могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и зарегистрироваться в качестве страхователя, добровольно вступившего в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию», — сказано в сообщении.