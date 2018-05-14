В Пензе виновник ДТП заплатит пострадавшему автолюбителю более 120 тыс руб

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, в январе автомобиль Chevrolet, водитель которого ездил без полиса ОСАГО, не учел погодные условия, в результате чего врезался в Volkswagen Golf. Иномарка, отлетев от удара, столкнулась с Fiat Albea.

В результате суд постановил, что ДТП произошло по вине водителя Chevrolet. Вследствие чего, владельцу Fiat Albea полагается возмещение материального ущерба — 104 253 рублей, расходы на проведение оценки — 4120 рублей, возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины — 3285 рублей, а также расходы по оплате услуг представителя — 10 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.