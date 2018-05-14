РИА Новости со ссылкой на источник рассказало о предполагаемом составе нового кабмина РФ.

По данным источника, Сергей Лавров, скорее всего, сохранит пост министра иностранных дел РФ, а Сергей Шойгу так же будет возглавлять министерство обороны. Сохранит должность и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

Своих постов могут лишиться и. о. министра транспорта Максим Соколов, и. о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и. о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов.

Напомним, правительство ушло в отставку в день инаугурации президента. Далее Госдума поддержала Дмитрия Медведева в качестве премьер-министра. Его кандидатуру предложил глава государства.