В Пензе обсудили возможности трудоустройства инвалидов

Стороны обсудили возможности трудоустройства инвалидов по зрению. Губернатор подчеркнул, что готов сотрудничать с общественной организацией, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья были социализированы, вели активный образ жизни и могли зарабатывать деньги», — сказал он.

По словам Ивана Белозерцева, трудоустройство инвалидов — один из показателей состояния социальной сферы муниципальных образований.

«Посещая районы области, мы в обязательном порядке затрагиваем этот вопрос. Зачастую работаем индивидуально, особенно сложно в сельской местности, где мало предприятий и рабочих мест, подходящих для инвалидов», — уточнил глава региона.

Участники встречи обсудили сложившуюся практику по трудоустройству данной категории граждан, поддержку работодателей и квотирование подобных рабочих мест, изменения законодательства в данной сфере.