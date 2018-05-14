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В Пензе обсудили возможности трудоустройства инвалидов

14 мая в 17:54 146 просмотров

14 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с руководством Всероссийского общества слепых.

Стороны обсудили возможности трудоустройства инвалидов по зрению. Губернатор подчеркнул, что готов сотрудничать с общественной организацией, сообщает пресс-центр облправительства.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья были социализированы, вели активный образ жизни и могли зарабатывать деньги», — сказал он.

По словам Ивана Белозерцева, трудоустройство инвалидов — один из показателей состояния социальной сферы муниципальных образований.

«Посещая районы области, мы в обязательном порядке затрагиваем этот вопрос. Зачастую работаем индивидуально, особенно сложно в сельской местности, где мало предприятий и рабочих мест, подходящих для инвалидов», — уточнил глава региона.

Участники встречи обсудили сложившуюся практику по трудоустройству данной категории граждан, поддержку работодателей и квотирование подобных рабочих мест, изменения законодательства в данной сфере.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/83682/

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