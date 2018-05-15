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В «Дельфине» стартовало первенство Пензенской области по водному поло (видео)

14 мая в 20:09 266 просмотров
(0+). Командная игра объединила около 100 пловцов. Среди них — воспитанники спортивной школы водных видов спорта, а также ребята из Лопатинского района. Турнир проходит в бассейне «Дельфин».

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В Пензе стартовало первенство по водному поло (0+). Командная игра объединила около 100 пловцов. Среди них — воспитанники спортивной школы водных видов спорта, а также ребята из Лопатинского района. Турнир проходит в бассейне «Дельфин».

Все пловцы готовы побороться за звание лучшей команды регионального первенства. У каждой — своя тактика. В команде «Стрела» при подготовке спортсмены сделали акцент на налаживание контакта и взаимопонимания на водном поле без слов.

Одна игра длится четыре периода по пять минут. Формат регионального первенства схож с всероссийским. За игроками наблюдают сразу несколько судей. Они тщательно следят за соблюдением всех правил. Кстати, на поле одновременно могут играть и команды девушек, и команды юношей.

«В принципе, федерация водного пола России проводит соревнования для спортсменов до 13 лет также. Чтобы расширить рамки, мы допускаем смешанные команды», — рассказала главный судья соревнований Наталья Федотова.

Первенство Пензенской области завершится 16 мая. В финальный день соревнований пройдут решающие игры, в которых определится победитель и призеры. Для участников организаторы подготовили медали и ценные подарки, сообщает телеканал «Экспресс».


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