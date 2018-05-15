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В продаваемом в Пензе твороге «Вкусный день» нашли нарушения

15 мая в 12:04 552 просмотра
«Магнит"] снять с продажи творожную массу и творог марки «Вкусный день» [производитель — ООО «Комбинат детского питания», Саратов]. Эксперты выяснили, что он не соответствует предъявляемым требованиям.

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Роспотребнадзор потребовал АО «Тандер» [сеть магазинов «Магнит"] снять с продажи творожную массу и творог марки «Вкусный день» [производитель — ООО «Комбинат детского питания», Саратов]. Эксперты выяснили, что он не соответствует предъявляемым требованиям.

Проверку ведомство провело после жалобы пензенца. В магазине «Магнит» на ул. Пушкина, 15 он купил творог 0% и 9% жирности марки «Вкусный день», а также творожную массу того же производителя с несколькими вкусами: с сахаром и курагой, с сахаром и изюмом, с сахаром и шоколадной крошкой, с ванилином.

«При вскрытии упаковки, попробовав вышеперечисленную продукцию, меня не устроили пищевкусовые качества (по моему мнению, добавлены жиры растительного происхождения)», — говорится в его заявлении в управление Роспотребнадзора [имеется в распоряжении редакции].

Мужчине пришел ответ. Согласно заключению «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» и протоколам «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», все взятые образцы не соответствуют требованиям по физико-химическим показателям, в частности, по жирно-кислотному составу, по содержанию фитостеринов, сорбиновой кислоты и ее солей.

«Юридическому лицу АО «Тендер» вынесены предписание о приостановлении реализации продукции, предписание об устранении нарушений требований технических регламентов, которые находятся на контроле управления», — говорится в ответе на заявление.

Информацию о результатах проверки также направили по месту расположения производителя — в Саратовскую область — для принятия соответствующих мер.

Напомним, это не первая жалоба на продукцию под маркой «Вкусный день». Летом 2017 года жительница Пензы также усомнилась в верности указанного на упаковке состава.

Ранее «Пенза-Пресс» писало о том, что мониторинг качества продукции проводит также Роскачество. Так, в результате исследования нарезных батонов выяснилось, что пензенские батоны компании «Лимак», хлебозаводов № 2 и № 4 качественные.


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