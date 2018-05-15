Пензенский пенсионер зарезал школьного друга

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 27 декабря 65-летний пенсионер был в гостях у школьного друга. Приятели решили выпить за встречу. Во время общения они поссорились, начали драться, тогда пенсионер взял в руки нож и несколько раз ударил им хозяина квартиры. Потерпевший скончался на месте происшествия. Дальше обвиняемый ничего не помнит, очнулся уже после убийства.

Кроме того, пенсионер во время следствия изменил свои показания, утверждая, что он своего друга не убивал, а кто именно это сделал, ему неизвестно.

В результате мужчине назначили шесть лет лишения свободы и ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.