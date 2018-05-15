Пензенцы смогут выиграть ценные призы от «МегаФона»

Для всех гостей фестиваля «ДжазМай 2018» его официальным телеком-партнер «МегаФон» совместно с организаторами проводит конкурс «Включайся. Слушай джаз».

На кону — смартфон Xiaomi Redmi Note 4 32GB, мощный переносной «зарядник» или 10 билетов на вечерний концерт фестиваля Jazz May Penza.

Чтобы побороться за них, нужно сделать фото или небольшое видео на тему «Как ты слушаешь джаз» или «Джаз начинается с тебя» и выложить его с хештегами #включайсяслушайджаз, #мегафонпенза в своем профиле в «ВКонтакте».

Кроме того, «10 самых быстрых» участников, первыми выложивших тематические посты с хештегами #включайсяслушайджаз и #мегафонпенза в своем профиле в ВКонтакте, получат билеты на вечерний концерт 20 мая!

С полным описанием правил можно ознакомиться в группе VK Jazz May Penza / Джаз Май Пенза 2018 и на сайте МегаФона.

Конкурс проводится с 12 часов 14 мая по 12 часов 19 мая включительно.

Результаты и имена победителей конкурса будут опубликованы 20 мая в социальной сети ВКонтакте в виде новости с хэштегами #включайсяслушайджаз и #мегафонпенза в группе VK Jazz May Penza / Джаз Май Пенза 2018.