Белозерцев предложил чиновникам выходить на ежемесячные субботники

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активнее убирать территорию города и области, а также проводить санитарные пятницы и субботники в конце каждого месяца.

К уборке территории губернатор предложил привлекать первых лиц — мэра и главы города, их заместителей, депутатов городской думы и членов регионального правительства.

«Чиновники должны не просто читать отчеты, а лично выходить во дворы и контролировать, убирают ли там мусор. Жилищной инспекции нужно активнее работать с управляющими организациями. Собрали мусор, сложили в пакеты и он неделями стоит, никуда не вывозится. Такой подход я не приемлю. Нужно видеть проблемы и решать их», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Также губернатор поддержал инициативу о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области. Предлагается дополнить его статьями, предусматривающими ответственность за парковку машин на газоне и размещение информационных конструкций с нарушениями, сообщает пресс-центр облправительства.