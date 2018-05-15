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В Пензе не восстановили асфальт, изуродованный во время уборки снега

15 мая в 12:48 380 просмотров
, что соскребли вместе с ней слой асфальта. Вице-мэр Юрий Ильин тогда обещал, что все восстановят. Однако пензенец утверждает, что воз и ныне там.

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Зимой на ул. Карла Маркса так рьяно убирали наледь, что соскребли вместе с ней слой асфальта. Вице-мэр Юрий Ильин тогда обещал, что все восстановят. Однако пензенец утверждает, что воз и ныне там.

«Зимой много шумихи наделала история со снятым вместе со льдом асфальтом на тротуаре на ул. Карла Маркса. Обещали все восстановить весной, причем, насколько я помню, за счет небюджетных средств. И где восстановление?» — спросил мужчина в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Судя по фото, которыми горожанин иллюстрировал свой вопрос, с зимы на троутаре ничего не изменилось — те же борозды.

Напомним, слой асфальта сняли перед Масленицей, об этом в соцсети сообщил пользователь Алексей Макаров.

«Сегодня прекрасно почистили снег на новом тротуаре на Карла Маркса, который ведет к парку. Подготовились к Масленице так, что сняли верхний слой асфальта. Ремонт дорожек был осенью 2017 г. Как оцениваете работу, Юрий Ильин?» — написал он, приложив к посту фотографии.

«Начальник Ленинского участка «Пензадормоста» за такую инициативу освобожден от должности. В весенний период тротуар будет восстановлен за счет собственных средств «Пензадормоста» (небюджетных)», — сообщил Юрий Ильин тогда.

Однако весна уже заканчивается, а асфальт так и не восстановили. ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос по данному факту.

Фотография: Фото автора жалобы

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