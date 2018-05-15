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В Пензе на внесение изменений в Генплан направят 17,3 млн

15 мая в 14:05 308 просмотров
, которая возьмется за научно-исследовательские работы по внесению изменений в Генплан, а также ряд нормативных актов и документов, направят 17,3 млн рублей.

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В Пензе на вознаграждение компании, которая возьмется за научно-исследовательские работы по внесению изменений в Генплан, а также ряд нормативных актов и документов, направят 17,3 млн рублей.

Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. В техническом задании отмечается, что в результате работ должны выявиться современное состояние территории Пензы, недостатки действующего Генплана, возможности взаимодействия с другими городами и субъектами, сформироваться предложения по созданию комплексного рекреационного каркаса.

В научно-исследовательской работе следует отразить анализ существующей ситуации, динамику развития областного центра, применимость разработанной ранее градостроительной документации, направления градостроительной стратегии и так далее.

Работы нужно выполнить до 15 ноября 2019 года.


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