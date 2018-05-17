Что нужно знать о профилактике ВИЧ

Кто больше всего подвержен риску заражения ВИЧ-инфекцией? Когда могут проявиться первые симптомы заболевания? Где можно обследоваться на наличие СПИДа? На эти и другие вопросы отвечает врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

ВИЧ-инфекция — это хроническое вирусное заболевание, поражающее иммунную, нервную и другие системы и органы человека. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) открывает доступ к организму человека для всех болезней (инфекционных, онкологических), которые в конечном итоге приводят к его гибели.

Сейчас в мире нет ни одной страны, где бы ни было ВИЧ-инфицированных граждан. Болезнь приобрела характер пандемии. В Российской Федерации общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составляет 1 220 659 человек. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации. В Пензенской области ВИЧ-инфицированных — 3532 человека.

ВИЧ-инфекцией может заболеть любой человек. Молодые, люди среднего возраста и пожилые, мужчины и женщины, дети, богатые и бедные — все подвержены заражению. Но чаще всего жертвами становится молодежь 15−30 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, СПИД унес жизни более 34 миллионов человек в мире, в Российской Федерации умерло 276 660 ВИЧ-инфицированных.

Возбудителем заболевания является вирус иммунодефицита человека, который живет только в организме человека. Он неустойчив во внешней среде, быстро погибает на предметах окружающей среды, на посуде, не может размножаться в пищевых продуктах и воде. ВИЧ не передается воздушно-капельным путем (при чихании, при кашле), при бытовых контактах (дружеских поцелуях, рукопожатиях, при пользовании общей посудой, бассейном, туалетом, ванной), через укусы насекомых.

ВИЧ длительно сохраняет жизнеспособность только в биологических жидкостях организма человека. К ним относятся кровь, выделения половых органов мужчин и женщин (сперма и вагинальный секрет), грудное молоко. В этих жидкостях — самая высокая концентрация вируса. От концентрации вируса зависит объем жидкости, который должен попасть в кровь другому человеку, чтобы произошло заражение. Так, необходимое для заражения количество вируса содержится в капле крови, которая умещается на конце иглы.

Чтобы произошло заражение здорового человека, необходимо, чтобы в его кровоток попала достаточная концентрация вируса.

Пути заражения

1. Половой путь — основной.

Заразиться можно при любых незащищенных половых контактах, особенно опасность заражения увеличивается при частой смене половых партнеров, при наличии других инфекций, передающихся половым путем. Особенно быстро происходит инфицирование девочек-подростков в связи с незрелостью организма. Заражение происходит и при нетрадиционных видах секса.

2. Парентеральный путь.

Заражение происходит через кровь при инъекциях инфицированными иглами чаще всего при употреблении наркотиков, при переливании зараженных компонентов крови, при попадании инфицированной крови на кожу и слизистые оболочки при нанесении татуировок, пирсинге зараженным инструментом. Парентеральный путь является наиболее опасным, так как вирус попадает непосредственно в кровь.

Чтобы развилось заболевание, достаточно той капли крови, которая остается в игле или шприце. Вирус сохраняет свою жизнеспособность в засохшей крови в течение нескольких дней. Может хватить одной инъекции, выполненной инфицированной иглой и шприцем, чтобы сразу произошло заражение ВИЧ-инфекцией.

Есть риск заражения при использовании чужих зубных щеток, бритвенных наборов, где могут оставаться частицы чужой крови.

3. Передача ВИЧ от инфицированной матери к ребенку.

Она происходит во время беременности, родов и при грудном вскармливании. Чаще всего вирус попадает в организм ребенка в последние недели беременности или в родах.

Симптомы

Заражение ВИЧ не сопровождается болезненными ощущениями, каких-либо признаков заболевания вообще может не быть на протяжении от трех до семи лет с момента заражения.

Одним из ранних и часто встречающихся симптомов заболевания ВИЧ-инфекцией является увеличение лимфатических лимфоузлов в области шеи, в подмышечных областях, в области локтевых сгибов. На кожных покровах могут появиться различные грибковые поражения, герпетические высыпания, отмечаются изъязвления слизистых оболочек, затянувшаяся лихорадка, понос.

В ответ на внедрение ВИЧ в организме человека начинают вырабатываться защитные антитела, которые можно обнаружить в крови лабораторным методом, сдав анализ крови на ВИЧ. Эти защитные антитела по времени можно обнаружить не ранее, чем через три недели от момента заражения.

Время от момента заражения до появления защитных антител называется инкубационным периодом или периодом «серологического окна», его длительность — от трех недель до трех-шести месяцев. Этот период самый опасный, так как человек уже заразен, а сам он об этом не знает.

Попадая в организм человека, ВИЧ убивает клетки, отвечающие за иммунитет. Это происходит медленно, но в итоге развивается синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

СПИД быстрее развивается у тех, чье здоровье изначально слабое, кто плохо питается, курит, злоупотребляет алкоголем, употребляет наркотики.

ВИЧ-инфекция до настоящего времени остается неизлечимым заболеванием. Не существует вакцины, защищающей от нее. Имеющиеся в нашем арсенале препараты не излечивают от инфекции. Они подавляют размножение вируса, останавливают прогрессирование заболевания, помогают продлить жизнь, улучшить качество жизни, сохранить работоспособность.

Чаще всего ВИЧ-инфекцией заболевают люди, употребляющие наркотические средства, имеющие беспорядочные половые связи. Но за последние несколько лет распространение ВИЧ-инфекция уже не ограничивается пределами групп риска, вовлечено все население.

Легкомысленное отношение молодежи к сексуальной жизни (раннее начало половой жизни, частая смена партнеров, отказ от использования презервативов) привело к тому, что вся молодежь относится к группе риска.

Чтобы защитить себя и своих близких, нужно:

— не употреблять наркотики;

— не торопиться начинать половую жизнь;

— иметь одного полового партнера;

— всегда использовать презерватив, который защитит от ВИЧ, гепатитов «В» и «С», от инфекций, передаваемых половым путем, и нежелательной беременности;

— пользоваться услугами проверенных салонов, чтобы сделать пирсинг или нанести тату;

— при планировании беременности обоим супругам желательно пройти полное обследование, в том числе на ВИЧ;

— не торопиться начинать курить, употреблять алкоголь, под их влиянием человек совершает необдуманные поступки.

Обследоваться на ВИЧ можно во всех медицинских организациях, а также в ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи», Центре СПИДа по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 30. Телефон регистратуры: 54−81−65.