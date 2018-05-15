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Пензенцев приглашают надуть самый большой в мире мяч

15 мая в 16:22 74 просмотра
(0+) пройдет на Юбилейной площади.

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В Пензе появится самый большой за историю футбола мяч. Накачают его с помощью ножных насосов две тысячи человек 12 июня. Мероприятие (0+) пройдет на Юбилейной площади.

Огромный мяч, размером с семиэтажный дом, станет претендентом на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с ним команда волонтеров отправится по городам, в которых проходят матчи Чемпионата мира по футболу: Саранск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Москва.

Всех, кто придет в этот день на Юбилейную площадь, ждет развлекательная программа, состоится концерт, пройдут мастер-классы, конкурсы и розыгрыши с призами от спонсоров и партнеров проекта, дискотека и многое другое.

Чтобы стать частью масштабного события и войти в число волонтеров, нужно до 1 июня заполнить анкету на сайте проекта супермяч.рф.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D1%88%D0%B0%D1%80-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-2215958/

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