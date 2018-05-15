Пензенцев приглашают надуть самый большой в мире мяч

В Пензе появится самый большой за историю футбола мяч. Накачают его с помощью ножных насосов две тысячи человек 12 июня. Мероприятие (0+) пройдет на Юбилейной площади.

Огромный мяч, размером с семиэтажный дом, станет претендентом на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с ним команда волонтеров отправится по городам, в которых проходят матчи Чемпионата мира по футболу: Саранск, Нижний Новгород, Казань, Самара, Москва.

Всех, кто придет в этот день на Юбилейную площадь, ждет развлекательная программа, состоится концерт, пройдут мастер-классы, конкурсы и розыгрыши с призами от спонсоров и партнеров проекта, дискотека и многое другое.

Чтобы стать частью масштабного события и войти в число волонтеров, нужно до 1 июня заполнить анкету на сайте проекта супермяч.рф.