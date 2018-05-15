В Пензе 9 мая неизвестный пытался сорвать российский флаг

В Пензе мужчина пытался снять флаг России с административного здания. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube. Автор ролика утверждает, что действия разворачивались в Пензе.

На кадрах видно, как мужчина прилагает все силы, чтобы вынуть из флагштока административного здания флаг России. Но, как бы ни старался «патриот» взять себе символ, он оказался ему не по зубам.

Отметим, что надругательство над государственным символом РФ — флагом России — может грозить до одного года лишения свободы, ограничение свободы на тот же срок или до года принудительных работ.