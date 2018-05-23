Разработка мобильных приложений давно перестала казаться чем-то недоступным: сегодня в этой сфере себя может попробовать человек любой специальности, нужны лишь хорошая идея и желание учиться. Много ли в Пензе программистов-самоучек, как добиться того, чтобы ваше приложение скачали миллионы людей, и почему из региона уезжают квалифицированные IT-кадры?

Об этом корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова побеседовала с президентом Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области Максимом Семенкиным.

— Интерес к сфере IT заметно вырос, и сегодня многие пробуют себя в разработке мобильных приложений. Насколько это доступно для обычного человека, не имеющего специального образования, обязательно ли его наличие? Или успеха может добиться и самоучка?

— Что касается образования разработчика программного обеспечения — с одной стороны, оно, конечно, имеет место. Но, с другой стороны, мы видим, что зачастую большего успеха добиваются те, кто, помимо этого, занимается еще самообразованием. Отрасль развивается очень быстро, и вузы не успевают впитывать все то новое, что происходит в отрасли, чтобы обучать этому.

По сути, вся информация, которая необходима для того, чтобы стать разработчиком и мобильных приложений, и вообще любого программного обеспечения, доступна. И вовсе необязательно идти в вуз, чтобы стать разработчиком чего-либо. Хорошими разработчиками становятся те люди, которые самомотивированы, самоорганизованы, ищут новую информацию, впитывают ее, открыты для всего нового.

Еще есть такой интересный фактор. Например, в других отраслях, если ты учишься, например, в машиностроительной отрасли, ты сможешь попробовать работать на настоящем станке только в отдельных учебных мастерских или на производстве. У нас же с первого дня можно использовать тот же инструментарий, что и профессиональные разработчики ПО.

— Идея по созданию мобильного приложения может прийти в голову представителю любой профессии — и дизайнеру, и бизнесмену, и студенту, за всю жизнь не написавшему ни строчки кода. Что делать, если у вас есть только идея, пусть — даже блестящая. Как ее реализовать?

— Действительно, большинство решений в мире IT призвано удовлетворить какую-то потребность, которая существует в офлайн-мире. Авторами идей могут выступать любые люди. Мы является организаторами «Хакатона», который проходит ежегодно осенью. Туда приходят люди, команды с идеями, и зачастую заявителями являются не программисты, а люди других профессий.

Поэтому, если ты не программист, но у тебя есть идея, которая кажется тебе хорошей, то можно прийти на «Хакатон». Кто-то занимается программированием, кто-то — дизайном, у кого-то есть идеи. Есть возможность собрать команду из таких людей и за 48 часов создать прототип программы.

— Реально ли самому обучиться программированию с нуля? Много ли в Пензе самоучек среди разработчиков мобильных приложений?

— Довольно много таких людей. Есть даже совсем без образования. Регулярно читаю такие истории: например, человек работал таксистом, решил в своей жизни что-то изменить, за полгода обучился и стал младшим программистом. Есть среди моих знакомых люди, которые были профессиональными военными, потом ушли со службы, и теперь они достаточно известные разработчики, которые принимают участие во всероссийских конференциях. Это все реально, вопрос — лишь в желании и стремлении. Монополия вузов на образование ушла, теперь его можно получить и сидя дома, самостоятельно.

— Этот факт как-то повлиял на ситуацию с дефицитом качественных IT-кадров в Пензе?

— Мне кажется, ситуация коренным образом не изменилась. Специалистов-то, может быть, и стало больше, но рынок подрос существенно, и за качественных IT-кадров идет большая конкуренция.

— Что можно сделать для того, чтобы максимально восполнить этот дефицит?

— Здесь нужна кардинальная реформа профессионального образования, не только высшего, а всего. Сейчас, если ты хочешь научиться чему-то, ты можешь послушать онлайн-курс, причем необязательно у пензенского специалиста, а у известного во всем мире. Есть много доступных курсов от Кэмбриджа, пожалуйста — учи язык и слушай.

И непонятно, почему студентов ограничивают, говоря, что они должны обязательно ходить на лекции и слушать конкретно этого преподавателя. Вузу нужно хорошо подумать об этом, чтобы преподаватели были не столько носителями знаний, сколько наставниками для студентов. Они должны помогать составить грамотную образовательную траекторию. У человека есть интересы и склонности к определенным технологиям — ему должны подсказать, какие лекции посмотреть, что послушать, вместе практические задания делать. Но для этого преподавателям самим надо стать профессионалами. Соответственно, мы приходим к выводу, что они должны тратить свое время не на преподавание, а на работу в отрасли.

Оговорюсь, что это касается таких прикладных вещей, которые связаны с разработкой программного обеспечения. Тот фундамент, который есть в вузах, связанный с высшей математикой, физикой и другими дисциплинами, по-прежнему должен оставаться, потому что там нет больших изменений.

— Как бороться с дефицитом, помимо реформ в образовательной сфере?

— Отрасль IT должна подсвечиваться и на областном уровне. Нужно проводить больше популяризирующих образовательных мероприятий.

И еще один важный момент. Специалист, который занимается разработкой программного обеспечения, может жить и работать в любом месте, главное — чтобы ему было комфортно. Нужно повышать уровень комфортности городской среды, потому что программисты достаточно требовательны к этому. Должны быть велосипедные дорожки, парки, скверы, общественные места. Это тоже важный фактор для привлечения специалистов в наш город.

— А есть сейчас тенденция к оттоку IT-кадров из Пензы именно по этой причине?

— К сожалению, да. Люди уезжают в столичные города и за границу, туда, где уровень комфорта выше.

— Что нужно для того, чтобы раскрутить свое приложение, идею? Чтобы выйти на Google Play, AppStore, нужны большие деньги?

— Попасть на этот рынок, по большому счету, можно бесплатно. Однако, кроме твоего, там еще миллион других приложений, и твоя задача — добиться того, чтобы выделили именно тебя. Можно покупать рекламу, место на главной странице, делать публикации, в которых рассказывать о своем приложении, размещаться в группах в соцсетях.

— Возможно, есть смысл в том, чтобы влиться в какую-то крупную компанию? Или же можно добиться успеха, развивая личный бренд?

— Все зависит от того, на каком рынке ты находишься. Рынок игр — высококонкурентный, найти идею и реализовать — это лишь первый небольшой шаг, нужно еще продвигать ее. Здесь нужны существенные финансовые вливания, а их зачастую может не оказаться. Поэтому, чтобы развиваться быстрее, имеет смысл объединяться с крупными игроками.

В игры играют очень много людей — и дети, и подростки, и взрослые, и старики. Но есть и другие рынки, где игроков поменьше. Возьмем, к примеру, рынок бизнес-приложений, которые оптимизируют твой рабочий день. Возможно, конкуренция меньше на этом рынке. Но, опять же, он очень ограничен, и ты можешь упереться в рамки.

— Давайте обратимся к конкретным примерам. Какие пензенские разработки добились наибольшего успеха, действительно дошли до покупателя?

— Например, у нас есть приложение iFunny, которое разработал FunCorp. Они являются мировыми лидерами в своей нише развлекательных приложений для школьников. Или возьмем недавнее интересное событие — у компании BIT.GAMES появился акционер Mail.Ru Group. У них большой популярностью пользуется игра «Гильдия героев».

— Дало ли это, на ваш взгляд, плюс к развитию?

— Я всей подноготной не знаю, но мне кажется, что это хороший шаг, ведь BitGames работают на высококонкурентном рынке. Они достаточно неплохо развивались, но для того, чтобы развиваться еще быстрее, нужна была помощь такого крупного игрока. Ты, конечно, можешь развиваться сам и обеспечивать прирост скачиваний игры на десятки процентов в год, а можешь, объединившись, расти на порядки.

— Вы упомянули приложение iFunny. Представители компании FunCorp говорят о том, что ориентируются, в первую очередь, на американский рынок, а не на российский. Почему?

— Причина — в том, что североамериканский рынок и российский по размерам сильно отличаются, первый — в разы больше. Соответственно, и шансов там преуспеть больше. Когда они стартовали, то как раз сделали ставку на североамериканский рынок, потому что он был значительно лучше развит. В те времена они закрепились в своей нише и продолжают в ней развиваться.

— А сейчас, если сравнивать американский и российский рынки, ситуация изменилась?

— В общем-то, нет.

— За разработку каких приложений чаще всего берутся пензенские самоучки?

— Достаточно сложно сказать. Знаете, даже вышеперечисленные приложения в какой-то степени создавали самоучки. Потому что в то время, когда появлялся рынок мобильных приложений, в институтах этому не учили. Да и сейчас не особо учат.

Еще один пример. Весной у нас была конференция, там в секции «Стартапы» один программист-самоучка выступал с успешным мобильным проектом. У него 30 млн скачиваний, это детское приложение, раскраска.

— Как ему удалось раскрутить приложение без помощи крупных игроков?

— Он рассказывал свою историю. Перед тем, как все получилось, очень много было совершено ошибок и проб. Универсального пути здесь нет, нужно просто брать идею и пытаться, пытаться, пытаться. Конечно, не вслепую, а с оглядкой на предыдущий опыт. Тогда все получится.