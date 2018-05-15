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Пензенские дзюдоисты завоевали «бронзу» на открытом Кубке губернатора

15 мая в 15:12 192 просмотра
«Воейков» состоялся финальный этап открытого Кубка губернатора.

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В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» состоялся финальный этап открытого Кубка губернатора.

Соревнования проходили с 11 по 13 мая. В первый день поединки провели мальчики и девочки, а во второй мастерство на татами продемонстрировали юноши и девушки. Всего в турнире приняли участие представители 19 регионов России и Республики Казахстан.

Победителя определили по сумме набранных очков на протяжении трех этапов, которые стартовали в январе.

Сборная команда Пензенской области завоевала шесть кубков и десять медалей различного достоинства в разных весовых категориях. Это позволило ребятам занять третье место, сообщили в пресс-службе региональной федерации дзюдо.

Первое место заняли спортсмены Саратовского региона, а серебряными призерами стали гости из Самарской области.

«Соревнования прошли на достаточно высоком организационном уровне в позитивной атмосфере. Подрастающее поколение продемонстрировало спортивный азарт и волю к победе. Многих из сегодняшних победителей мы обязательно увидим на соревнованиях федерального уровня. Спорт закаляет человека, делает его сильнее, выносливее и целеустремленнее. Эти качества важны для каждого — вне зависимости от будущего выбора жизненного пути, поскольку являются залогом профессионального успеха», — сказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.


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