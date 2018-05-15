Максима Иванкина назначили директором департамента ЖКХ Пензы

15 мая на аппаратном совещании в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев сообщил о новом назначении.

Максим Иванкин приступил к обязанностям директора департамента ЖКХ города с понедельника, 14 мая.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что на новом посту Максим Иванкин обязан обеспечивать эффективное использование и контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере эксплуатации и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры города.

Напомним, Максим Иванкин занимал пост замначальника управления транспорта и связи, в 2016 году он стал его начальником. А в декабре 2017-го — заместителем директора МУП «Пензадормост». Ранее исполняющим обязанности директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» являлся Денис Леонтьев.