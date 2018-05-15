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«Дамате» получила диплом за качество на выставке RUSSIA HALAL EXPO

15 мая в 15:56 104 просмотра
, которая прошла в рамках Х Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018». Компанию наградили дипломом в номинации «Международное признание качества».

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Продукцию ГК «Дамате» оценили эксперты выставки халяль-индустрии RUSSIA HALAL EXPO, которая прошла в рамках Х Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2018». Компанию наградили дипломом в номинации «Международное признание качества».

Выставка прошла в Казани и собрала более 90 производителей не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Иран и т. д.

На своем стенде группа компаний «Дамате» представила широкий ассортимент продукции, производящейся по стандартам Халяль, для желающих провели дегустацию. Гостем экспозиции стал президент Татарстана Рустам Минниханов, он ознакомился с ассортиментом и высоко оценил его качество.

Первый сертификат на производство продукции Халяль «Дамате» получила в 2013 году, и с тех пор ежегодно подтверждает это право.

«Продукция, имеющая сертификат Халяль — это растущий сегмент рынка, мы видим перспективы развития, в том числе — в направлении экспорта. Высокий уровень производства и соблюдение самых жестких санитарных норм позволяют нам выпускать халяльную продукцию лучшего качества. Мы расширяем ассортиментную линейку данной категории также в категории рубленых полуфабрикатов. Сегодня покупателями халяльной продукции являются не только потребители, соблюдающие требования Халяль, но и те, кто считает данную продукцию дополнительной гарантией качества», — сказала директор по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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