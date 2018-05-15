«Дамате» получила диплом за качество на выставке RUSSIA HALAL EXPO

Выставка прошла в Казани и собрала более 90 производителей не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Иран
На своем стенде группа компаний «Дамате» представила широкий ассортимент продукции, производящейся по стандартам Халяль, для желающих провели дегустацию. Гостем экспозиции стал президент Татарстана Рустам Минниханов, он ознакомился с ассортиментом и высоко оценил его качество.
Первый сертификат на производство продукции Халяль «Дамате» получила в 2013 году, и с тех пор ежегодно подтверждает это право.
«Продукция, имеющая сертификат Халяль — это растущий сегмент рынка, мы видим перспективы развития, в том числе — в направлении экспорта. Высокий уровень производства и соблюдение самых жестких санитарных норм позволяют нам выпускать халяльную продукцию лучшего качества. Мы расширяем ассортиментную линейку данной категории также в категории рубленых полуфабрикатов. Сегодня покупателями халяльной продукции являются не только потребители, соблюдающие требования Халяль, но и те, кто считает данную продукцию дополнительной гарантией качества», — сказала директор по маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко.