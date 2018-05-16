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Губернатор принял участие в совещании с секретарем Совбеза и полпредом (видео)

15 мая в 16:34 318 просмотров

В Саратове 15 мая состоялось совместное совещание секретаря Совбеза России Николая Патрушева и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В нем принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

На мероприятии обсудили вопросы профилактики распространения среди учащейся молодежи опасных взглядов и течений, а также меры противодействия незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их распространения на территории регионов, сообщает пресс-службе полномочного представителя полпреда президента в ПФО.

Николай Патрушев отметил, что подросткам необходимо гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

«Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремисткой направленности, основная часть которых совершена молодыми людьми, в том числе — несовершеннолетними. Выявлено около 2000 участников молодежных объединений деструктивной направленности. К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся как внутренние проблемы, так и деятельность спецслужб, организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур, направленная на подрыв нравственных устоев, исторических основ и патриотических традиций», — подчеркнул он.

Полпред президента в ПФО в свою очередь добавил, что одна из серьезных проблем — создание в интернете сообществ, пропагандирующих среди молодежи насилие, убийства и суицидальные проявления.

«Приходиться констатировать тот факт, что значительная часть подростков предоставлена сама себе, ориентируется на псевдоцели и ложные приоритеты под определяющим воздействием криминальной среды, СМИ, заполненных негативом, культом роскошной жизни и безыдейности, интернетом, где также доминирует потребительское отношение к окружающему миру и правовой нигилизм», — сказал Михаил Бабич.

По итогам заседания наиболее конструктивные предложения внесут в проект решения и доложат президенту.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Фотография: http://pfo.gov.ru/press/events/102506/

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