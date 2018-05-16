Тревел-проект «Глухомань GO» приедет в Пензенскую область

Тур в Пензенскую область тревел-проекта «Глухомань GO» (12+) проанонсировала автор программы, известный журналист Анастасия Клепова. Он будет называться «Радищев, Лермонтов и СПА».

«Для влюбленных в русскую культуру туристов это путешествие станет, пожалуй, самым эмоциональным из всех наших маршрутов», — отметила Анастасия Клепова.

В регион прибудут туристы со всей страны, которые увидят уникальное убранство церкви Рождества Христова в селе Нижнее Аблязово, усадьбы Радищева и Лермонтова, пообедают ухой на берегу реликтового озера и т. д.

Анастасия Клепова отметила, что по итогам 2017 года Пенза стала для нее самым сильным впечатлением, сообщает пресс-службы горадминистрации.

«Спасибо за это нужно сказать не только великим русским классикам, но и туристическому сервису», — сказала она.