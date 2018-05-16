Дорогу на ул. Антонова передадут департаменту ЖКХ

15 мая состоялось заседание постоянной комиссии Гордумы по градорегулированию, землепользованию и собственности. С докладом выступила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева.

В ходе доклада она сообщила, что на неопределенный срок региональное управление судебного департамента получит для служебных целей части здания по улице Толстого, 8а площадью 702,4 кв. метров.

Также Наиля Алюшева доложила о переводе из муниципальной собственности города в собственность Пензенской области объектов недвижимого имущества, расположенных по улице Рябова, 4д.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о передаче дороги, тротуаров, дождевой канализации, находящихся на улице Антонова, в безвозмездное пользование МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» для надлежащего содержания и обслуживания, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Все проекты депутаты приняли единогласно, их рассмотрят на ближайшей сессии Гордумы.