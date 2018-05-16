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Инвесторы осваивают более 20 участков в Вологде

15 мая в 17:20 208 просмотров

Инвесторы осваивают 23 вологодских участка в рамках программы развития застроенных территорий.

Как сообщает портал «35 медиа», они расположены в разных районах города площадью от 800 кв. м. до 90 тысяч кв. м, на которых находятся ветхие и аварийные жилые дома. На развитие этих участков инвесторы заключили договоры с муниципалитетом, территории готовятся для дальнейшей застройки. При этом на нового собственника накладывается ряд обязательств.

«Инвестор, который заходит на участок, знает, что ему необходимо расселить аварийные здания, снести расселенные дома и разработать документацию по планировке территории. Только после того, как застройщик выполнит эти обязательства, заключается договор на строительство.

Сейчас на реализации — 23 таких комплексных проекта. Это интересные по расположению и инфраструктуре территории города. Для Вологды реализация программы развития застроенных территорий — это вопрос будущего целых микрорайонов», — отметил начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Программа развития застроенных территорий реализуется в Вологде с 2014 года. На участках, которые сейчас находятся в стадии комплексного обновления, уже снесено 29 старых зданий. Инвесторы расселили жителей 50 квартир. Вологжанам предлагают жилье, аналогичное по площади.

Муниципальными квартирами занимается мэрия города, приватизированные — инвестор расселяет за свой счет. Власти Вологды курируют реализацию программы, консультируют жителей и застройщиков.


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