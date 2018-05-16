Цена вопроса. За что бьются люди, выдающие себя за обманутых дольщиков

Более полутора тысяч пензенцев, заключивших договоры долевого строительства, ждут, когда разрешится ситуация с достройкой семи так называемых «проблемных домов». Группа граждан в несколько десятков человек, выходящих на уличные акции, утверждает, что таким образом пытается сподвигнуть городскую и региональную власть на решительные действия. Но, как выяснилось, об отсутствии крыши над головой кричат вовсе не обманутые дольщики.

В списках не значится…

Женщина лет пятидесяти приходит к зданию областного правительства часто, как на работу. Может себе позволить, потому что настоящей работой — той, что с 9 до 6 на своем рабочем месте, — она не обременена. Когда числишься в ИП собственного мужа, можно позволить себе являться туда только для того, чтобы расписаться в зарплатной ведомости.

Ида М. — одна из активных членов инициативной группы дольщиков, позиционирующих себя как «Бездомный полк». «Требуем от губернатора найти инвестора-застройщика и достроить наш дом! ЖК «Тернопольский», — написано на плакате, с которым Ида Исааковна стоит у крыльца «желтого дома», как называют в народе здание областной администрации.

Женщина участвовала в пикетах не только в родной Пензе. В апреле этого года она проводила протестные акции у здания российской Госдумы, телецентра «Останкино» и администрации Президента РФ в Москве.

Настойчивости, с которой она отстаивает свои права, можно только поражаться. А то и начать недоумевать — ведь ни Ида, ни ее муж, ни их общая дочь официально не являются владельцами квартир в ЖК «Тернопольский», за достройку которых так ратует мать семейства. Нет ИП супруга и в числе юридических лиц, владеющих правами на часть квартир в недостроенном доме.

Протест ради самопиара? Ради самого протеста? Или, как привыкли с лихих 90-х многие российские бизнесмены — черные схемы, налоговые махинации, сокрытие доходов, имущество, записанное на третьих лиц?

Заниматься домыслами — дело неблагодарное. Будем придерживаться фактов — женщина, дошедшая аж до самой столицы с плакатом «Достройте наш дом!», формально не имеет к этому самому дому никакого отношения.

При этом на митингах обманутые дольщики скандируют, что из-за затягивания сроков сдачи дома жить им негде и не на что. Но у этой пары — еще несколько квартир. По крайней мере, в фактическом пользовании.

И еще небольшой, завершающий, штришок к портрету — в 2017-м году, когда у «Пензастроя» начались первые проблемы и пошла информация о том, что строительство может затянуться, семья Иды М. приобрела внедорожник «BMWX5». Цена этого автомобиля, по самым скромным подсчетам, составляет несколько миллионов рублей. Выводы делайте сами.

Воля и разум

Философ Шопенгауэр, помнится, противопоставлял волю разуму. Безумству храбрых пел песню буревестник революции Максим Горький. Слабоумие и отвага — яркий современный мем. То есть, тенденция это многолетняя, и протестные акции «Бездомного полка» вполне в ее духе. Самые ярые участники этих митингов не ищут решения проблемы, не желают диалога с властью, ничего не ждут. Они фонтанируют эмоциями. Причем не только на мероприятиях, посвященных проблемам обманутых дольщиков. Круг их интересов гораздо шире.

Так, дольщик ЖК «Райки» Михаил К., требующий от мэра Пензы «отдать землю застройщикам и не мешать им работать», в свободное от работы директором общества с ограниченной ответственности время снимает фильмы о протестных акциях. Из последнего — переругивание со стражами порядка на не разрешенной публичной акции «Он нам не царь». При этом 47-летнего Михаила Николаевича не смущает, что основную ставку организатор протестного движения Алексей Навальный делает на молодежь - не в последнюю очередь, из-за отсутствия четкой программы действий и прогнозирования результата. Школьников и студентов, как правило, такие мелочи не волнуют, Михаила Николаевича тоже. Он молод душой.

Ходит на все протестные мероприятия — и к Навальному, и к «Левому фронту» — еще один дольщик ЖК «Тернопольский» Дмитрий Ц. Этот гражданин предельно снизил возрастной ценз участия в митингах, таская на акции «Бездомного полка» своего маленького сына, выступающего со стихами о бедственном положении дольщиков. Как известно, лучший способ выжать максимум эмоций из окружающих — привлекать к процессу животных и детей. Это проверенная тактика вокзальных попрошаек, практически не дающая сбоев.

Между тем, этот эмоциональный шантаж бессилен против действующего российского законодательства. Местная власть в рамках в рамках своих полномочий может лишь выступать посредником в переговорах перед дольщиками и инвесторами, готовыми за некие преференции взять на себя работы по сдаче объектов в эксплуатацию. Невозможно перекроить бюджет, отозвав деньги с финансирования социально значимых программ, и достроить дома людям, по собственной инициативе включившимся в процесс, всегда сопровождающийся известными рисками.

Но, похоже, что для активных «протестантов» это не аргумент. Их отвага превалирует над разумом. Строго по старику Шопенгауэру, светочу мировой философской мысли.