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Пензенец помог поймать инспектора-взяточника

15 мая в 17:59 388 просмотров

В Пензенской области осудили бывшего инспектора ДПС за получение взятки.

Следствие установило, что 17 декабря инспектор патрулировал участок дороги в Мокшанском районе. Он остановил Renault Premium, так как у автомобиля не читались регистрационные знаки. В ходе составления протокола выяснилось, что водитель иномарки — должник и временно был ограничен в праве управления транспортным средством.

Инспектор потребовал у мужчины 25 тысяч рублей, чтобы не составлять протокол. Однако при себе у водителя не было данной суммы, и он поехал за деньгами в ближайший банкомат. В качестве гарантии он оставил полицейскому свои документы. Когда водитель отъехал от места, он сообщил о случившемся по телефону в УМВД России по Пензенской области.

Через некоторое время мужчина передал инспектору 13 тысяч рублей, сотрудника Госавтоинспекции задержали на месте с поличным, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате бывшего инспектора ДПС осудили. Мужчине назначили один год и десять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен оплатить штраф в 260 тысяч рублей. В ближайшие два года он не сможет занимать должности в государственных и правоохранительных органах.

Приговор не вступил в законную силу.


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