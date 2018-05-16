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В Пензе подростка задержали с крупной партией наркотика

15 мая в 17:36 262 просмотра

В Пензе подростка подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, несовершеннолетняя жительница Пензы в конце 2016 года во время переписки с неизвестным согласилась за деньги распространять наркотики.

Девушка периодически получала информацию о местонахождении большого количества наркотиков и распространяла более мелкие партии на территории города. В последний раз она забрала «товар» в конце апреля 2018 года. Примерно через два дня несовершеннолетнюю задержали около дома полицейские, добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сотрудники МВД обнаружили у девушки более 36 граммов наркотиков, что является крупным размером.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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