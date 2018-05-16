Мэр Пензы и новый руководитель филиала «Т Плюс» договорились о сотрудничестве

Стороны обсудили основные моменты дальнейшего сотрудничества, обменялись мнениями по решению проблемных ситуаций. Речь шла о работе МКП «Теплоснабжение г. Пензы», о повышении качества восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Отдельно они рассмотрели вопрос о необходимости основательного ремонта теплотрассы на улице Куйбышева, учитывая частоту порывов на данном участке и тот факт, что объект вошел в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наша позиция неизменна — сети в городе надо продолжать ремонтировать, готовить к новому сезону. Будем вместе работать над этим. Положительная динамика есть, благодаря реконструкции тепломагистралей и более качественной системе гидравлических испытаний, по сравнению с данными прошлых лет количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в отопительный период существенно уменьшилось, — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Участники встречи запланировали проведение круглого стола, чтобы детально обсудить затронутые темы с заинтересованными лицами.

Ранее пост руководителя Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» занимал Александр Суслов.