ДжейДи Уолтер: Цель музыканта — привлечь людей, а не отпугнуть
Авангард на Jazz May: В Пензе люди открыты к новому и необычному
Рецензия на фильм «Тихое место»
Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Вам будет интересно
Наши новости
Начальником управления МВД Пензенской области стал Сергей Щеткин
Пензенские газоны приводят в порядок новыми триммерами
В Пензе в 2018 году планируют снести 116 расселенных домов
Дорогу на ул. Антонова передадут департаменту ЖКХ
Тревел-проект «Глухомань GO» приедет в Пензенскую область
Средний доход 60,3% саратовчан составил менее 19 тыс. руб
Пензенцев приглашают надуть самый большой в мире мяч
В Пензе в сквере на ул. Дружбы оборудуют спортплощадку
Максима Иванкина назначили директором департамента ЖКХ Пензы
В Пензе не восстановили асфальт, изуродованный во время уборки снега

Мэр Пензы и новый руководитель филиала «Т Плюс» договорились о сотрудничестве

15 мая в 17:42 232 просмотра
«Т Плюс» Андрея Ванина.

" data-title="Мэр Пензы и новый руководитель филиала «Т Плюс» договорились о сотрудничестве — Пенза-пресс, рунет за день">

15 мая главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву представили нового руководителя Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Ванина.

Стороны обсудили основные моменты дальнейшего сотрудничества, обменялись мнениями по решению проблемных ситуаций. Речь шла о работе МКП «Теплоснабжение г. Пензы», о повышении качества восстановления благоустройства после проведения земляных работ. Отдельно они рассмотрели вопрос о необходимости основательного ремонта теплотрассы на улице Куйбышева, учитывая частоту порывов на данном участке и тот факт, что объект вошел в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

«Наша позиция неизменна — сети в городе надо продолжать ремонтировать, готовить к новому сезону. Будем вместе работать над этим. Положительная динамика есть, благодаря реконструкции тепломагистралей и более качественной системе гидравлических испытаний, по сравнению с данными прошлых лет количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в отопительный период существенно уменьшилось, — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Участники встречи запланировали проведение круглого стола, чтобы детально обсудить затронутые темы с заинтересованными лицами.

Ранее пост руководителя Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» занимал Александр Суслов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vstretilsya_s_novym_direktorom_pao_t_plyus/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...