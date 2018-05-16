Об ужасном происшествии пензенцы сообщили в Сети.

По информации подписчика группы «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте», несчастье произошло 15 мая в 16.30 на одной из детских площадок города.

«Ребенку оторвало пальцы качелями», — пишет автор поста.

Официальной информации о случившемся пока нет.