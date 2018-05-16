По информации подписчика группы «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте», несчастье произошло 15 мая в 16.30 на одной из детских площадок города.
«Ребенку оторвало пальцы качелями», — пишет автор поста.
Официальной информации о случившемся пока нет.
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Об ужасном происшествии пензенцы сообщили в Сети.
По информации подписчика группы «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте», несчастье произошло 15 мая в 16.30 на одной из детских площадок города.
«Ребенку оторвало пальцы качелями», — пишет автор поста.
Официальной информации о случившемся пока нет.