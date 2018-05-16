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В Пензе ребенку оторвало пальцы качелями — соцсети

15 мая в 17:57 756 просмотров

Об ужасном происшествии пензенцы сообщили в Сети.

По информации подписчика группы «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте», несчастье произошло 15 мая в 16.30 на одной из детских площадок города.

«Ребенку оторвало пальцы качелями», — пишет автор поста.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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