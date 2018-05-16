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В Пензе в 2018 году планируют снести 116 расселенных домов (видео)

15 мая в 19:54 224 просмотра

В Пензе подрядчики ударными темпами сносят расселенные дома. Работы ведутся в рамках муниципальной программы. В 2018 году в планах — ликвидировать рекордное число строений, — 116.

Здания по улице Новой разбирают по кирпичику. Расселять дом начали еще в 2017-м, однако последний жилец согласился съехать из аварийной трехэтажки лишь в апреле. Тогда же подрядчик смог приступить к работам по демонтажу.

«Начали поэтапную ручную разборку здания на годные строительные материалы. Все будет продаваться, реализовываться. Затем вызовут кран, снимут перекрытия, потом уже крупная техника вступит в бой, гусеничный самосвал, все погрузим и вывезем в Чемодановку на свалку», — рассказал руководитель подрядной организации Алексей Арапов.

Рабочие уже разобрали верхний этаж. Полностью здание должны снести к концу мая. За время реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья это уже шестой дом, который разбирают на этой улице.

«Они ветхие. В них очень много дерева. Все это сухое, гнилое. Кто-нибудь может зайти, поджечь. Рядом — жилые дома, об этом не стоит забывать, они могут пострадать от пожара», — добавил Алексей Арапов.

В 2018 году подрядчикам придется особенно поторопиться. 116 расселенных домов под снос — это рекордная цифра для Пензы, и план необходимо выполнить до конца года.

«Уже снесли порядка 30% домов, справятся. Впереди еще все лето, думаю, проблем не будет», — сказал заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

Работы в областном центре ведут четыре подрядные организации. Благоустроенные площадки уже приняты на месте 11 снесенных домов, еще 18 — разбирают. Больше всего аварийных зданий — в Заводском районе., сообщает телеканал «Экспресс».


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