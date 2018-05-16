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Пензенские газоны приводят в порядок новыми триммерами (видео)

15 мая в 19:56 210 просмотров
, улицы и прилегающие дворы. На участках вдоль дорог работают специалисты муниципального предприятия «Зеленое хозяйство». В их распоряжении теперь есть новые триммеры.

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В Пензе активно приводят в порядок газоны. Траву косят во всех районах города. От лишней растительности избавляют скверы, улицы и прилегающие дворы. На участках вдоль дорог работают специалисты муниципального предприятия «Зеленое хозяйство». В их распоряжении теперь есть новые триммеры.

У газонов Пензы появилась профессиональная стрижка. Мастера муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» вооружились триммерами или ручными газонокосилками и отправились очищать от зарослей зеленые участки. Работу специалистов максимально обезопасили.

«Нужно носить спецодежду и очки, чтобы трава не попадала на тело и в глаза», — сказал мастер сельскохозяйственного производства МУП «Зеленой хозяйство» Пензы Даниил Корушов.

В распоряжение мастеров поступило десять новых триммеров, они работают на бензине. С помощью оборудования, специалисты за одну смену могут очистить от зарослей участок размером в две тысячи квадратных метров.

«Это японские триммеры фирмы Echo, на предприятии их 29 единиц. С помощью них можно косить везде», — рассказал специалист по охране труда МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Максим Разанов.

Войну бурьяну объявили не только на центральных улицах. Во дворах стригут и заросшие пустыри, и лужайки с полевыми цветами.

Приводить зеленые участки в порядок будут до конца весны, на протяжении всего лета и в сентябре. Для этого к работе привлекут не только мастеров муниципальных предприятий, но и владельцев торговых точек, сообщает телеканал «Экспресс».


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