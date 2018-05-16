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В Пензе стартовал форум «Сурские ласточки» (видео)

15 мая в 20:08 278 просмотров
«Сурские ласточки» (18+) стартовал на берегу Сурского водохранилища. Он объединил 150 студентов, причем в 2018 году в их число вошли и граждане других государств. Участники разделились на пять площадок. Каждая соответствует тематике студенческих проектов.

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Студенческий форум «Сурские ласточки» (18+) стартовал на берегу Сурского водохранилища. Он объединил 150 студентов, причем в 2018 году в их число вошли и граждане других государств. Участники разделились на пять площадок. Каждая соответствует тематике студенческих проектов.

Предпринимательство и инновации, социальные инициативы, творчество и здоровый образ жизни, патриотическая площадка «Мы — россияне», а также международное сотрудничество. Такие сферы в 2018 году охватывает форум «Сурские ласточки». Участники, а это 150 человек, там не только с познавательной целью. Каждому из них предстоит защитить собственный проект.

«Я приехала с проектом «По следам забытых усадеб», в рамках которого мы готовили автопробеги, было здорово, это интересно, особенно сейчас, когда нужно возрождать историю», — сказала студента ПензГТУ Юлия Стишина.

Форум проходит в третий раз. И в 2018-м расширять его границы помог международный форум «Ласточка», который прошел в Пензе в марте 2018 года. Благодаря нему под крылом форума «Сурские ласточки», оказались ребята из других государств. И впервые появилась площадка «Международное сотрудничество».

Впереди у студентов — работа с экспертами. На каждой тематической площадке люди, которые уже посвятили свою жизни бизнесу, некоммерческим организациям, творчеству, патриотической или международной работе, помогут ребятам грамотно составить документы, чтобы дать путевку в жизнь своему проекту. Найти бизнес-партнеров, получить гранты или пройти отбор на более крупные форумы. Конечно, заветной целью для участников этого форума остается «Территория смыслов на Клязьме» (18+).

«Раньше с регионального форума отбирались порядка 10−20% людей, в 2017-м — 50%, сейчас мы надеемся, что создали такие условия, что участниками межрегиональной и федеральной компании станут 80% ребят», — рассказал директор многофункционального Дома молодежи Пензенской области Олег Курдов.

Среди экспертов, которые будут работать со студентами на форуме «Сурские ласточки», — представители движения «Волонтеры победы» из федерального центра. Поддержать талантливую молодежь обещают и на региональном уровне.

«Губернатор поставил задачу — поддержать всех победителей, в том числе — финансово. Помимо тех грантов, которые вы получите на реализацию проекта на всероссийских и международных форумах, глава региона добавит столько же на то, чтобы вы смогли достойно воплотить в жизнь свои идеи», — сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Форум «Сурские ласточки» продлится три дня. Лучшие проекты определят 17 мая. Ну а дальше победителей ждут новые высоты, сообщает телеканал «Экспресс».


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