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Начальником управления МВД Пензенской области стал Сергей Щеткин (видео)

15 мая в 20:26 342 просмотра

Пензенские полицейские познакомились со своим новым руководителем. Его представил заместитель министра внутренних дел России. На встрече также присутствовали представители власти региона.

«Указом президента РФ № 183 от 3 мая 2018 года начальником УМВД России по Пензенской области назначен Щеткин Сергей Михайлович», — сказал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

«Приоритетными задачи по-прежнему остаются предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка. Мы должны делать все, чтобы жители и гости региона чувствовали себя защищенными», — рассказал начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Новый руководитель обозначил основные задачи на ближайшее время — это обеспечение общественной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу и во время летней оздоровительной кампании.

До назначения в Пензу Сергей Щеткин служил заместителем начальника управления МВД по Магаданской области. В правоохранительных органах он с 1991 года. Прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника управления полиции. Имеет награды. Женат, воспитывает дочь, сообщает телеканал «Экспресс».


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