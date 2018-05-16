Начальником управления МВД Пензенской области стал Сергей Щеткин (видео)

Пензенские полицейские познакомились со своим новым руководителем. Его представил заместитель министра внутренних дел России. На встрече также присутствовали представители власти региона.

«Указом президента РФ № 183 от 3 мая 2018 года начальником УМВД России по Пензенской области назначен Щеткин Сергей Михайлович», — сказал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика.

«Приоритетными задачи по-прежнему остаются предупреждение и раскрытие преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка. Мы должны делать все, чтобы жители и гости региона чувствовали себя защищенными», — рассказал начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Новый руководитель обозначил основные задачи на ближайшее время — это обеспечение общественной безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу и во время летней оздоровительной кампании.

До назначения в Пензу Сергей Щеткин служил заместителем начальника управления МВД по Магаданской области. В правоохранительных органах он с 1991 года. Прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника управления полиции. Имеет награды. Женат, воспитывает дочь, сообщает телеканал «Экспресс».