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В Пензе выбирают, чем замостить территорию Спасского собора

16 мая в 09:10 398 просмотров

В Пензе прошло рабочее совещание по вопросам строительства Спасского кафедрального собора и благоустройства прилегающих территорий.

Чиновники выехали на объект. На месте они рассмотрели варианты мощения с применением гранита, бетонной плитки и колотого камня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Необходимо проанализировать стоимость работ с учетом использования различных вариантов облицовочных материалов. А также просчитать количество песка, бетона, щебня, необходимое для выполнения мероприятий по благоустройству, чтобы определиться, какое участие здесь смогут принять строительные организации города», — сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Напомним, территорию у собора начнут приводить в порядок в ближайшее время. Сегодня, 16 мая, стройплощадку намерен посетить губернатор Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_proanalizirovat_stoimost_materialov_dlya_blagoustroystva_territorii_spassk/

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