Появились подробности страшного инцидента на детской площадке

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 мая мальчика доставили в больницу с переломом пальца. Оказалось, что травму ребенок получил, катаясь на качелях.
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проверяют технические характеристики детской площадки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
В Сети писали, что ребенку качелями оторвало пальцы, однако выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что все детские площадки подвергнут проверке, так как изменились технические требования к игровым комплексам, и многое оборудование не соответствует регламенту.