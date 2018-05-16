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Появились подробности страшного инцидента на детской площадке

16 мая в 09:34 1008 просмотров

В одном из дворов Пензы на детской площадке пострадал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, 15 мая мальчика доставили в больницу с переломом пальца. Оказалось, что травму ребенок получил, катаясь на качелях.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проверяют технические характеристики детской площадки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

В Сети писали, что ребенку качелями оторвало пальцы, однако выяснилось, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что все детские площадки подвергнут проверке, так как изменились технические требования к игровым комплексам, и многое оборудование не соответствует регламенту.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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