Наблюдать за сдачей ЕГЭ смогут все желающие

В этом году во время проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) онлайн-трансляция будет вестись с 93% площадок, сообщили « Известиям » в Рособрнадзоре.

В ведомстве отметили, что видео будет транслироваться на официальном сайте ЕГЭ, интерфейс которого позволяет сразу же фиксировать нарушения наблюдателями.

На 7% площадок онлайн-трансляции не будет. Там сдавать ЕГЭ будут дети с ограниченными возможностями здоровья, для этой категории действуют особые условия: детям разрешено приносить с собой еду, писать экзамен на 1,5 часа дольше и выходить из аудитории. Однако в кабинетах будет вестись просто видеозапись происходящего.

Эксперты уверены, что онлайн-трансляции и запись экзамена способствуют открытости процедуры.

«ЕГЭ в том виде, в котором он проходил в самом начале, не отвечал заявленным требованиям. Масса нарушений, списывание, сторонняя помощь. Камеры в аудиториях исключают эту возможность», — отметил директор столичного центра образования Ефим Рачевский.

Также, по его словам, выпускники вряд ли будут переживать из-за написания экзамена под объективами камер.