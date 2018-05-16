Минстрой разработал новые тарифные планы для сферы ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ разработало тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан по аналогии с сотовой связью. Об этом «Известиям» сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

Он отметил, что при оплате ЖКХ россияне сами смогут выбрать удобный тариф. Подготовленные планы Минстрой намерен направить в правительство уже в мае.

«Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение», — сказал замминистра.

К настоящему времени разработано несколько вариантов пакетов. Ведомство заканчивает собирать предложения от участников рынка. Речь идет как минимум о трех тарифах.