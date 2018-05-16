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Пензенская молодежь благодаря губернатору будет получать удвоенные размеры грантов

16 мая в 10:41 260 просмотров
«Сурские ласточки», в нем участвуют более 150 студентов и представителей молодежных организаций.

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В Пензе стартовал региональный молодежный форум «Сурские ласточки», в нем участвуют более 150 студентов и представителей молодежных организаций.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, форум продлится три дня, до 17 мая. Он проходит на базе санатория «Березовая роща». Работа организована по пяти направлениям: «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», «Мы — Россияне», «Международное сотрудничество».

Открывая форум, министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что популярность у форума большая: было четыре претендента на место при конкурсном отборе.

«Вы доказали, что способны интенсивно работать и обучаться, вы достойны представлять Пензенскую область на международных и Всероссийских форумах», — сказал министр.

Александр Воронков добавил, что всем участникам, которые получат гранты на Всероссийских форумах в 2018 году, губернатор Иван Белозерцев выделит на реализацию проектов сумму, равную размеру гранта.

Для участников организованы выступления экспертов и гостей, дискуссионные площадки, мастер-классы. Во второй день работы форума состоится конвейер проектов. В завершающий день молодежь высадит «Аллею добровольцев».


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