В Пензенской области за год отремонтируют 135 км федеральных дорог

Наибольший объем придется на трассу М-5 «Урал» — 52 километра. Один из участков дороги в районе села Трофимовка уже введен в эксплуатацию после ремонта.

На участках в Спасском и Кузнецком районах восстановят дорожное покрытие, в том числе — отремонтируют подъезд к Кузнецку. В Мокшанском районе сделают тонкослойное покрытие. Также осенью дорожники приступят к строительству двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Островной в Пензе.

Помимо трассы М-5, в апреле капитально отремонтировали десять километров дороги Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» вблизи Танеевки и Октябрьской. Еще 40 км дорожного покрытия восстановят в Иссинском, Мокшанском, Пензенском и Малосердобинском районах, сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».

На трассе Р-208 «Тамбов-Пенза» планируют отремонтировать 32 километра, 25 из них — капитально.